Гонщик влетел в ограждение на скорости 370 километров в час Французский автогонщик Себастьена Бурдэ, можно сказать, родился в рубашке. Во время квалификации гонки Indy 500 чемпионата Indycar он попал в серьезную аварию. На одном из поворотов пилот не справился с управлением, на скорости 370 километров в час его болид врезался в отбойник. Машина несколько раз перевернулась и загорелась. ntv 11:34:00 CEST Видео: Французский гонщик выжил после жуткой аварии на скорости 370 км/ч rg 10:03:00 CEST