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21 Май 2017 г.
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Гонщик влетел в ограждение на скорости 370 километров в час
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Французский автогонщик Себастьена Бурдэ, можно сказать, родился в рубашке. Во время квалификации гонки Indy 500 чемпионата Indycar он попал в серьезную аварию. На одном из поворотов пилот не справился с управлением, на скорости 370 километров в час его болид врезался в отбойник. Машина несколько раз перевернулась и загорелась.
ntv 11:34:00 CEST
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