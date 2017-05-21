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21 Май 2017 г.

Гонщик влетел в ограждение на скорости 370 километров в час

Французский автогонщик Себастьена Бурдэ, можно сказать, родился в рубашке. Во время квалификации гонки Indy 500 чемпионата Indycar он попал в серьезную аварию. На одном из поворотов пилот не справился с управлением, на скорости 370 километров в час его болид врезался в отбойник. Машина несколько раз перевернулась и загорелась.

ntv 11:34:00 CEST

Видео: Французский гонщик выжил после жуткой аварии на скорости 370 км/ч

rg 10:03:00 CEST

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