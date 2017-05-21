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21 Май 2017 г.

Морской лев утащил в воду девочку в канадском Ричмонде

Морской лев, которого прикармливали хлебом люди на пирсе канадского города Ричмонд, утащил в воду девочку. Видео, на котором снято происшествие, опубликовано на сервисе видеохостинга YouTube. Сначала отдыхающие кормили морского льва хлебом, затем, когда девочка присела на край причала, животное одним рывком утащило ее под воду.

izvestia-ru 13:46:00 CEST

В Канаде морской лев утащил девочку в воду

inform 15:13:00 CEST

18:41 В Канаде морской лев утащил ребенка под воду, девочку спасли В Канаде морской лев утащил маленькую девочку под воду. Кадры этого момента попали в сеть. Видно, как группа людей кормит животное с пирса. Кажется, что нет никакой опасности. Но в момент, когда ребенок поворачивается спиной к краю воды, морской лев резко подпрыгивает, хватает девочку за платье и утягивает ее за собой. Смотреть сюжет

1tv 18:27:00 CEST

Морской лев утащил девочку в воду на глазах у очевидцев: видео

ntv 13:37:00 CEST

Морской лев утащил ребенка под воду

mignews 21:06:00 CEST

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