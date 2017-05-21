Морской лев, которого прикармливали хлебом люди на пирсе канадского города Ричмонд, утащил в воду девочку. Видео, на котором снято происшествие, опубликовано на сервисе видеохостинга YouTube. Сначала отдыхающие кормили морского льва хлебом, затем, когда девочка присела на край причала, животное одним рывком утащило ее под воду. izvestia-ru 13:46:00 CEST