Игроки сборной России радуются заброшенной шайбе в матче за третье место чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Финляндии. Фото: Алексей Куденко. Сборная России по хоккею одержала победу над командой Финляндии в матче за третье место чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 5:3. aif 19:17:00 CEST