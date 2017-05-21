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21 Май 2017 г.
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Как россияне сыграли с финнами в матче за бронзу чемпионата мира по хоккею?
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Игроки сборной России радуются заброшенной шайбе в матче за третье место чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Финляндии. Фото: Алексей Куденко. Сборная России по хоккею одержала победу над командой Финляндии в матче за третье место чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 5:3.
aif 19:17:00 CEST
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