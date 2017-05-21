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21 Май 2017 г.

Как россияне сыграли с финнами в матче за бронзу чемпионата мира по хоккею?

Игроки сборной России радуются заброшенной шайбе в матче за третье место чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Финляндии. Фото: Алексей Куденко. Сборная России по хоккею одержала победу над командой Финляндии в матче за третье место чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 5:3.

aif 19:17:00 CEST

21:21 Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею corner

fedpress 20:32:00 CEST

21.05.2017 06:33 : Сборные России и Финляндии проведут в Кельне матч за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею

echomsk 6:12:00 CEST

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