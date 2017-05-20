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20 Май 2017 г.
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Лавров опроверг сообщения о разговоре с Трампом об отставке Коми
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг сообщения прессы о том, что он якобы обсуждал с американским президентом Дональдом Трампом отставку директора ФБР Джеймса Коми. Мы эту тему вообще не затрагивали, – приводит его слова На прошлой неделе Трамп уволил Коми с поста главы ФБР, заявив, что он не справляется со своей работой.
vz 16:00:00 CEST
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