Мобильный оператор Yota (100-процентная «дочка» «Мегафона») принял решение выплатить компенсации на общую сумму 20 млн рублей из-за сбоя в сети, в результате которого абоненты остались без возможности совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом, об этом сообщил гендиректор компании Владимир Добрынин. vz 14:30:00 CEST