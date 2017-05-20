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20 Май 2017 г.

«Мегафон» и Yota пообещали выплатить абонентам компенсацию за сбой в сети

Мобильный оператор Yota (100-процентная «дочка» «Мегафона») принял решение выплатить компенсации на общую сумму 20 млн рублей из-за сбоя в сети, в результате которого абоненты остались без возможности совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом, об этом сообщил гендиректор компании Владимир Добрынин.

vz 14:30:00 CEST

"Мегафон" заплатит за молчание

gazeta-ru 16:31:00 CEST

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