|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
20 Май 2017 г.
|
|
«Мегафон» и Yota пообещали выплатить абонентам компенсацию за сбой в сети
|
Мобильный оператор Yota (100-процентная «дочка» «Мегафона») принял решение выплатить компенсации на общую сумму 20 млн рублей из-за сбоя в сети, в результате которого абоненты остались без возможности совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом, об этом сообщил гендиректор компании Владимир Добрынин.
vz 14:30:00 CEST
|
|
|