Правительство разрешило многократно расширять границы участков, предоставляемых для добычи недр, по площади и в глубину. Соответствующий документ на сайте кабмина. опубликован Ранее, как пояснили представители правительства, допускалось только однократное изменение границ участка в сторону увеличения его площади. rbc 9:16:00 CEST