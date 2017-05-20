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20 Май 2017 г.
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Кабмин одобрил многократное увеличение участков для добычи нефти и газа
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Правительство разрешило многократно расширять границы участков, предоставляемых для добычи недр, по площади и в глубину. Соответствующий документ на сайте кабмина. опубликован Ранее, как пояснили представители правительства, допускалось только однократное изменение границ участка в сторону увеличения его площади.
rbc 9:16:00 CEST
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