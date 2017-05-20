Main Menu

News language and date

Analysis over time

20 Май 2017 г.

Кабмин одобрил многократное увеличение участков для добычи нефти и газа

Правительство разрешило многократно расширять границы участков, предоставляемых для добычи недр, по площади и в глубину. Соответствующий документ на сайте кабмина. опубликован Ранее, как пояснили представители правительства, допускалось только однократное изменение границ участка в сторону увеличения его площади.

rbc 9:16:00 CEST

Правительство разрешило многократно расширять участки для добычи полезных ископаемых

kp 9:45:00 CEST

Правительство разрешило расширение границ участков недр в пользовании

rg 9:05:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Natalya Poklonskaya (6)

Алексея Навального (5)

Любовь Соболь (2)

Натальи Поклонской (2)

Илья Шуманов (1)

Алексея Нвального (1)

Нижнего Новогорода Ивана Карнилина (1)

Help about this topicOther Names

Echo of Moscow (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.