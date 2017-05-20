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20 Май 2017 г.

Более 140 человек погибли при нападении на авиабазу в Ливии

Нападение произошло в тот момент, когда солдаты возвращались с военного парада, они были безоружны. Среди жертв оказались также мирные жители, которые работали на авиабазе или находились поблизости, сообщает Атаку на авиабазу, контролируемую отрядами командующего ЛНА Халифы Хафтара, произвели союзные правительству в Триполи группировки.

ntv 4:17:00 CEST

В Ливии в результате атаки на авиабазу погиб 141 человек

kommersant 2:28:00 CEST

Число погибших в результате атаки в Ливии возросло до 141

mignews 12:49:00 CEST

Жертвами нападения на авиабазу в Ливии стали более 140 человек

vz 1:31:00 CEST

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