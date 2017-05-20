Нападение произошло в тот момент, когда солдаты возвращались с военного парада, они были безоружны. Среди жертв оказались также мирные жители, которые работали на авиабазе или находились поблизости, сообщает Атаку на авиабазу, контролируемую отрядами командующего ЛНА Халифы Хафтара, произвели союзные правительству в Триполи группировки. ntv 4:17:00 CEST