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20 Май 2017 г.

ГАИ предлагает обязать велосипедистов носить светоотражающие жилеты

Фликер и фары на велосипеде – недостаточные меры, считают гродненские инспекторы. Они предлагают внести изменения в ПДД, чтобы обязать велосипедистов носить светоотражающие жилеты. Для начала стать заметнее в темноте предложили сельским жителям, у которых велосипеды самый популярный вид транспорта. Особое внимание – пенсионерам.

naviny 19:43:00 CEST

Гаишники готовят «сюрприз» велосипедистам

charter97 21:42:00 CEST

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