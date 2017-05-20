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20 Май 2017 г.
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ГАИ предлагает обязать велосипедистов носить светоотражающие жилеты
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Фликер и фары на велосипеде – недостаточные меры, считают гродненские инспекторы. Они предлагают внести изменения в ПДД, чтобы обязать велосипедистов носить светоотражающие жилеты. Для начала стать заметнее в темноте предложили сельским жителям, у которых велосипеды самый популярный вид транспорта. Особое внимание – пенсионерам.
naviny 19:43:00 CEST
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