Фликер и фары на велосипеде – недостаточные меры, считают гродненские инспекторы. Они предлагают внести изменения в ПДД, чтобы обязать велосипедистов носить светоотражающие жилеты. Для начала стать заметнее в темноте предложили сельским жителям, у которых велосипеды самый популярный вид транспорта. Особое внимание – пенсионерам. naviny 19:43:00 CEST