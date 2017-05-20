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20 Май 2017 г.
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Экс-чемпион мира по боксу Санчес погиб в ДТП с братом
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Авария произошла в окрестностях города Эрмосильо на северо-западе Мексики. Мексиканский боксер Давид Санчес, получивший на ринге прозвище «Торнадо» и завоевавший ранее «временный» титул чемпиона мира во втором наилегчайшем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), стал жертвой автомобильной аварии по пути в родную деревню.
izvestia-ru 4:06:00 CEST
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