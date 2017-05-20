Авария произошла в окрестностях города Эрмосильо на северо-западе Мексики. Мексиканский боксер Давид Санчес, получивший на ринге прозвище «Торнадо» и завоевавший ранее «временный» титул чемпиона мира во втором наилегчайшем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), стал жертвой автомобильной аварии по пути в родную деревню. izvestia-ru 4:06:00 CEST