Об этом заявил министр юстиции Хайко Маас. Военнослужащих, прославляющих традиции армии времен нацистской Германии, надо увольнять из бундесвера, заявил министр юстиции ФРГ Хайко Маас. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра газете Passauer Neue Presse. «Герои действовали в Сопротивлении», — отметил он. izvestia-ru 17:20:00 CEST