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20 Май 2017 г.

Власти ФРГ: надо увольнять военных, прославляющих вермахт

Об этом заявил министр юстиции Хайко Маас. Военнослужащих, прославляющих традиции армии времен нацистской Германии, надо увольнять из бундесвера, заявил министр юстиции ФРГ Хайко Маас. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра газете Passauer Neue Presse. «Герои действовали в Сопротивлении», — отметил он.

izvestia-ru 17:20:00 CEST

Министр юстиции ФРГ призвал увольнять военных за восхваление вермахта

kp 21:20:00 CEST

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