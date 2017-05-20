Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА потерпели поражение от греческого "Олимпиакоса" в матче 1/2 финала Евролиги. Матч "Финала четырех" Евролиги, прошедший в Стамбуле, завершился со счетом 82:78 (12:18, 21:22, 27:24, 22:14) в пользу "Олимпиакоса" Таким образом, армейский клуб сложил с себя звание чемпиона турнира. interfax-ru 4:54:00 CEST