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20 Май 2017 г.

ЦСКА проиграл в полуфинале Евролиги

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА потерпели поражение от греческого "Олимпиакоса" в матче 1/2 финала Евролиги. Матч "Финала четырех" Евролиги, прошедший в Стамбуле, завершился со счетом 82:78 (12:18, 21:22, 27:24, 22:14) в пользу "Олимпиакоса" Таким образом, армейский клуб сложил с себя звание чемпиона турнира.

interfax-ru 4:54:00 CEST

Армейцы снова уступили греческому клубу в «Финале четырех»

kommersant 0:27:00 CEST

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