. Разъяренная толпа ворвалась в дом Алексея Макеева, который снимал ролики, оскорбляя в них жителей Мексики. В сети появилось видео нападения толпы мексиканцев на дом гражданина России Алексея Макеева, который стал известен благодаря своим роликам с оскорблениями жителей Мексики. Инцидент произошел в мексиканском городе Канкуне. aif 13:13:00 CEST