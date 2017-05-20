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20 Май 2017 г.
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Видео нападения мексиканцев на россиянина в Канкуне выложили в интернет
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. Разъяренная толпа ворвалась в дом Алексея Макеева, который снимал ролики, оскорбляя в них жителей Мексики. В сети появилось видео нападения толпы мексиканцев на дом гражданина России Алексея Макеева, который стал известен благодаря своим роликам с оскорблениями жителей Мексики. Инцидент произошел в мексиканском городе Канкуне.
aif 13:13:00 CEST
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