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20 Май 2017 г.

Видео нападения мексиканцев на россиянина в Канкуне выложили в интернет

. Разъяренная толпа ворвалась в дом Алексея Макеева, который снимал ролики, оскорбляя в них жителей Мексики. В сети появилось видео нападения толпы мексиканцев на дом гражданина России Алексея Макеева, который стал известен благодаря своим роликам с оскорблениями жителей Мексики. Инцидент произошел в мексиканском городе Канкуне.

aif 13:13:00 CEST

В Мексике избили российского блогера, публиковавшего обидные для местных видео

newsru 8:56:00 CEST

20.05.2017 18:31 : Мексиканец, получивший ранение при попытке линчевать россиянина Алексея Макеева в Канкуне, скончался

echomsk 18:31:00 CEST

20.05.2017 22:04 : В Мексике пытались линчевать гражданина России Алексея Макеева

echomsk 21:32:00 CEST

Опубликовано видео с места нападения на оскорблявшего мексиканцев россиянина

gazeta-ru 13:01:00 CEST

Доигрался: в Мексике толпа чуть не линчевала россиянина

obozrevatel 7:44:00 CEST

В Мексике скончался раненный россиянином мужчина

rbc 18:56:00 CEST

Госпитализирован россиянин, которого чуть не линчевали в Мексике

kp 9:15:00 CEST

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