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19 Май 2017 г.
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Иск Минобороны на 5 млрд рублей к «дочке» АФК «Система» оставлен без движения
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Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 15 июня иск Минобороны ко входящему в АФК «Система» частному оборонному холдингу «РТИ». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение суда, это сделано, поскольку министерство не представило все необходимые бумаги, в частности акт приемки работ от 2015 г.
vedomosti 8:51:00 CEST
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