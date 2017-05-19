Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 15 июня иск Минобороны ко входящему в АФК «Система» частному оборонному холдингу «РТИ». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение суда, это сделано, поскольку министерство не представило все необходимые бумаги, в частности акт приемки работ от 2015 г. vedomosti 8:51:00 CEST