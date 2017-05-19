Main Menu

News language and date

Analysis over time

19 Май 2017 г.

14:35 В Бразилии не смог приземлиться самолет с футболистами «Шапекоэнсе»

Лайнер с игроками и тренерским штабом бразильского футбольного клуба Шапекоэнсе совершил экстренную посадку в Порту-Алегри. Клуб летел из Аргентины после победного для него матча Кубка Либертадорес с Ланусом (2:1). Садиться в другом аэропрту пришлось, так как пилот не смог произвести посадку в....

rosbalt 13:58:00 CEST

Самолет с футболистами "Шапекоэнсе" не смог совершить посадку в пункте назначения

newsru 13:11:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Brazil (3)

Help about this topicPlaces

Porto Alegre(BR)

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts

ManMadeDisasters

Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.