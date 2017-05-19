Лайнер с игроками и тренерским штабом бразильского футбольного клуба Шапекоэнсе совершил экстренную посадку в Порту-Алегри. Клуб летел из Аргентины после победного для него матча Кубка Либертадорес с Ланусом (2:1). Садиться в другом аэропрту пришлось, так как пилот не смог произвести посадку в.... rosbalt 13:58:00 CEST