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19 Май 2017 г.
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14:35 В Бразилии не смог приземлиться самолет с футболистами «Шапекоэнсе»
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Лайнер с игроками и тренерским штабом бразильского футбольного клуба Шапекоэнсе совершил экстренную посадку в Порту-Алегри. Клуб летел из Аргентины после победного для него матча Кубка Либертадорес с Ланусом (2:1). Садиться в другом аэропрту пришлось, так как пилот не смог произвести посадку в....
rosbalt 13:58:00 CEST
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