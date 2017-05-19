Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в закон О выборах президента РФ, которые дают возможность назначить ближайшие выборы главы государства в день присоединения Крыма 18 марта. Об этом Интерфакс. сообщает Согласно поправке, если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы.... novayagazeta 14:48:00 CEST