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19 Май 2017 г.

Госдума поддержала перенос выборов президента на годовщину присоединения Крыма

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в закон О выборах президента РФ, которые дают возможность назначить ближайшие выборы главы государства в день присоединения Крыма 18 марта. Об этом Интерфакс. сообщает Согласно поправке, если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы....

novayagazeta 14:48:00 CEST

Госдума скорректировала дату президентских выборов-2018

trud 15:12:00 CEST

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