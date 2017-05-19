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19 Май 2017 г.
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Госдума поддержала перенос выборов президента на годовщину присоединения Крыма
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Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в закон О выборах президента РФ, которые дают возможность назначить ближайшие выборы главы государства в день присоединения Крыма 18 марта. Об этом Интерфакс. сообщает Согласно поправке, если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы....
novayagazeta 14:48:00 CEST
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