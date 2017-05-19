Международный валютный фонд предложил провести в России пенсионную реформу, повысив возраст выхода на пенсию, чтобы защитить рынок труда от негативных демографических тенденций. Об этом говорится в заключительном заявлении по завершении миссии сотрудников МВФ 2017 года, опубликованном на МВФ в пятницу, 19 мая. newsru 21:16:00 CEST