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19 Май 2017 г.

МВФ рекомендовал России повысить пенсионный возраст  bg

Международный валютный фонд предложил провести в России пенсионную реформу, повысив возраст выхода на пенсию, чтобы защитить рынок труда от негативных демографических тенденций. Об этом говорится в заключительном заявлении по завершении миссии сотрудников МВФ 2017 года, опубликованном на МВФ в пятницу, 19 мая.

newsru 21:16:00 CEST

МВФ рекомендовал России провести пенсионную реформу

kp 18:06:00 CEST

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