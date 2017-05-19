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19 Май 2017 г.
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МВФ рекомендовал России повысить пенсионный возраст
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Международный валютный фонд предложил провести в России пенсионную реформу, повысив возраст выхода на пенсию, чтобы защитить рынок труда от негативных демографических тенденций. Об этом говорится в заключительном заявлении по завершении миссии сотрудников МВФ 2017 года, опубликованном на МВФ в пятницу, 19 мая.
newsru 21:16:00 CEST
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