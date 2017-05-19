МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) не претерпел изменений: не соответствовать всемирному кодексу организация будет еще как минимум до ноября. Не добилось РУСАДА и права самостоятельно тестировать спортсменов. itartass_ru 5:04:00 CEST