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19 Май 2017 г.
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Четыре шага до признания: РУСАДА близко к возвращению в антидопинговую семью
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МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) не претерпел изменений: не соответствовать всемирному кодексу организация будет еще как минимум до ноября. Не добилось РУСАДА и права самостоятельно тестировать спортсменов.
itartass_ru 5:04:00 CEST
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