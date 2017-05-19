Main Menu

News language and date

Analysis over time

19 Май 2017 г.

Четыре шага до признания: РУСАДА близко к возвращению в антидопинговую семью

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) не претерпел изменений: не соответствовать всемирному кодексу организация будет еще как минимум до ноября. Не добилось РУСАДА и права самостоятельно тестировать спортсменов.

itartass_ru 5:04:00 CEST

Риди: ситуация с РУСАДА не должна повлиять на участие россиян в Олимпиаде 2018 года Спорт 19 мая, 9:05

itartass_ru 8:10:00 CEST

Исинбаевой позволили остаться председателем РУСАДА до конца месяца

interfax-ru 5:14:00 CEST

Мутко: три кандидата претендуют на пост главы наблюдательного совета РУСАДА Спорт 19 мая, 13:50

itartass_ru 12:51:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (7)

Help about this topicPlaces

Moskva(RU)

Soči(RU)

Help about this topicRelated People

Yelena Isinbayeva (3)

Vitali Mutkó (1)

Крейг Риди (2)

Оливье Ниггли (2)

Сергей Хрычиков (2)

Роберт Келлер (1)

Сергей Рязанский (1)

Ричарда Паунда (1)

Даниил Студнев (1)

Олег Кошелев (1)

Артем Кузнецов (1)

Александр Ивлев (1)

Джонатан Тэйлор (1)

Вадим Байрамов (1)

Екатерина Щукина (1)

Андрей Строкин (1)

Ричард Макларен (1)

Help about this topicOther Names

Olympic Committee (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.