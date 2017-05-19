Беларусь вновь примет чемпионат мира по хоккею. На этот раз вместе с Латвией Белорусско-латвийская заявка победила в ходе голосования на конгрессе Международной федерации хоккея. Согласно решению организации чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Минске и Риге. Отмечается, что объединить заявку двух стран было решили во время ноябрьского визита латвийской делегации в Беларусь. gazetaby 14:33:00 CEST Беларусь вновь примет чемпионат мира по хоккею naviny 14:25:00 CEST