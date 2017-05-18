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18 Май 2017 г.

РЖД не получали от Киева уведомление о прекращении пассажирского ж/д сообщения

«Российские железные дороги» официально не получали уведомление от Украины о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с Россией, сообщил первый вице-президент компании Анатолий Краснощек. Мы такого официального документа не получали, - сообщил он в кулуарах 66-го заседания совета по....

vz 11:45:00 CEST

На железнодорожном форуме сообщили об отмене поездов в Россию ради ЕС

polit 13:15:00 CEST

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