По словам премьер-министра, предполагается дополнительно направить 15 миллиардов рублей на развитие транспортной инфраструктуры на строительство и ремонт дорог в разных областях, где есть проблемы с этим; на реконструкцию аэропортов в Москве, Саратове, и Калининграде, а еще 25 миллиардов направить на докапитализацию Россельхозбанка. vesti 13:11:00 CEST