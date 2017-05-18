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18 Май 2017 г.
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Медведев сообщил об увеличении расходов бюджета
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По словам премьер-министра, предполагается дополнительно направить 15 миллиардов рублей на развитие транспортной инфраструктуры на строительство и ремонт дорог в разных областях, где есть проблемы с этим; на реконструкцию аэропортов в Москве, Саратове, и Калининграде, а еще 25 миллиардов направить на докапитализацию Россельхозбанка.
vesti 13:11:00 CEST
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