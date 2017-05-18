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18 Май 2017 г.

В полуфиналах ЧМ по хоккею сыграют Россия, Канада, Швеция и Финляндия

В четверг, 18 мая, на чемпионате мира по хоккею состоялись четыре четвертьфинальных матча. Сборная России всухую обыграла Чехию (3:0), Канада одолела Германию (2:1), шведы были сильнее швейцарцев (3:1), а сборная США неожиданно уступила вяло игравшим на групповой стадии финнам (0:2). Полуфинальные матчи ЧМ по хоккею 2017 пройдут в субботу, 20 мая.

telegraf-by 23:15:00 CEST

ЧМ-2017. Канада выигрывает у Германии. LIVE

gazeta-ru 21:33:00 CEST

Сборная России по хоккею победила чехов со счётом 3:0 и вышла в полуфинал ЧМ

life 19:00:00 CEST

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