В четверг, 18 мая, на чемпионате мира по хоккею состоялись четыре четвертьфинальных матча. Сборная России всухую обыграла Чехию (3:0), Канада одолела Германию (2:1), шведы были сильнее швейцарцев (3:1), а сборная США неожиданно уступила вяло игравшим на групповой стадии финнам (0:2). Полуфинальные матчи ЧМ по хоккею 2017 пройдут в субботу, 20 мая. telegraf-by 23:15:00 CEST