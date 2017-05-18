Взрыв произошел при разминировании сельскохозяйственных угодий в Шатойском районе. Еще один военнослужащий получил ранения и был госпитализирован. Двое саперов-контрактников погибли во время операции по разминированию сельхозугодий в Шатойском районе Чечни, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО). rbc 16:54:00 CEST