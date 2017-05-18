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18 Май 2017 г.
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Сутки в АТО: погибших нет, ранены пятеро военных
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За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, пятеро военнослужащих получили ранения и травмы. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. На луганском направлении за прошедшие сутки боевые действия начались сразу после полуночи.
ligakiev 14:11:00 CEST
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