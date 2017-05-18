За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, пятеро военнослужащих получили ранения и травмы. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. На луганском направлении за прошедшие сутки боевые действия начались сразу после полуночи. ligakiev 14:11:00 CEST