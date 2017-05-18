Main Menu

News language and date

Analysis over time

18 Май 2017 г.

Сутки в АТО: погибших нет, ранены пятеро военных

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, пятеро военнослужащих получили ранения и травмы. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. На луганском направлении за прошедшие сутки боевые действия начались сразу после полуночи.

ligakiev 14:11:00 CEST

Боевики с полуночи 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ

interfax-ua-ru 18:20:00 CEST

Боевики используют на Донбассе запрещенное Минскими соглашениями вооружение - штаб

news-online 6:39:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Alisher Usmanov (6)

Dmitry Medvedev (5)

Alexey Navalny (4)

Алексею Навальному (4)

Dmitry Peskov (2)

Алексея Навального (1)

Илья Елисеев (1)

Мария Захарова (1)

Далее Усманов (1)

Help about this topicOther Names

Facebook (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.