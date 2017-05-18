Орбиту МКС подняли на 350 м перед стыковкой с «Союзом МС-03» Международная космическая станция поднялась над поверхностью Земли, чтобы создать оптимальные баллистические условия. Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали для подготовки к стыковке с кораблем «Союз МС-03». Как сообщает пресс-служба Центра управления полетами (ЦУП), коррекция орбиты началась в 00:35 по Москве. izvestia-ru 8:22:00 CEST Орбиту МКС скорректировали на 350 метров rg 0:59:00 CEST