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18 Май 2017 г.
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Орбиту МКС подняли на 350 м перед стыковкой с «Союзом МС-03»
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Международная космическая станция поднялась над поверхностью Земли, чтобы создать оптимальные баллистические условия. Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали для подготовки к стыковке с кораблем «Союз МС-03». Как сообщает пресс-служба Центра управления полетами (ЦУП), коррекция орбиты началась в 00:35 по Москве.
izvestia-ru 8:22:00 CEST
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