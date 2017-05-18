Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Московская полиция составила административный протокол о незаконном обороте наркотиков в отношении солиста группы "Би-2" Лёвы, задержанного вечером в среду на матче между футбольными клубами "Спартак" и "Терек". Как сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный.... interfax-ru 9:55:00 CEST