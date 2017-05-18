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18 Май 2017 г.

Солиста группы "Би-2" Лёву задержали с марихуаной на матче "Спартака"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Московская полиция составила административный протокол о незаконном обороте наркотиков в отношении солиста группы "Би-2" Лёвы, задержанного вечером в среду на матче между футбольными клубами "Спартак" и "Терек". Как сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный....

interfax-ru 9:55:00 CEST

Солисту "Би-2" грозит административное взыскание за марихуану на матче "Спартака"

vesti 0:05:00 CEST

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