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18 Май 2017 г.
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Солиста группы "Би-2" Лёву задержали с марихуаной на матче "Спартака"
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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Московская полиция составила административный протокол о незаконном обороте наркотиков в отношении солиста группы "Би-2" Лёвы, задержанного вечером в среду на матче между футбольными клубами "Спартак" и "Терек". Как сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный....
interfax-ru 9:55:00 CEST
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