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18 Май 2017 г.
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Бывший милиционер из Гродно объявлен в международный розыск
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Известно, что Дмитрий Ковш скрывается на территории Польши. Его разыскивают по делу о коррупции. Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении жителя Гродно Дмитрия Ковша. Его действия квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 430 (получение взятки, повторно), ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 430 (покушение на получение взятки) Уголовного кодекса.
gazetaby 18:41:00 CEST
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