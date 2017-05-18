Известно, что Дмитрий Ковш скрывается на территории Польши. Его разыскивают по делу о коррупции. Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении жителя Гродно Дмитрия Ковша. Его действия квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 430 (получение взятки, повторно), ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 430 (покушение на получение взятки) Уголовного кодекса. gazetaby 18:41:00 CEST