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18 Май 2017 г.

Путин вряд ли сможет посмотреть матч чемпионата мира Россия - Чехия

Президент России Владимир Путин вряд ли сможет посмотреть матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между сборными России и Чехии. Еще, скорее всего, будет продолжаться совещание с военными, и на шесть часов запланировано другое мероприятие, поэтому вряд ли у него получится. Он работает в это время.

gazeta-ru 15:43:00 CEST

Песков: Путин вряд ли сможет посмотреть хоккейный матч Россия - Чехия

rg 15:49:00 CEST

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