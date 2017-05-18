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18 Май 2017 г.
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Путин вряд ли сможет посмотреть матч чемпионата мира Россия - Чехия
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Президент России Владимир Путин вряд ли сможет посмотреть матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между сборными России и Чехии. Еще, скорее всего, будет продолжаться совещание с военными, и на шесть часов запланировано другое мероприятие, поэтому вряд ли у него получится. Он работает в это время.
gazeta-ru 15:43:00 CEST
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