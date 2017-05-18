Президент России Владимир Путин вряд ли сможет посмотреть матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между сборными России и Чехии. Еще, скорее всего, будет продолжаться совещание с военными, и на шесть часов запланировано другое мероприятие, поэтому вряд ли у него получится. Он работает в это время. gazeta-ru 15:43:00 CEST