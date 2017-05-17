|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
17 Май 2017 г.
|
|
Human Rights Watch призвала Порошенко отменить блокировку российских сайтов
|
Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала президента Украины Петр Порошенко немедленно отменить запрет, который ограничивает работу интернет-ресурсов "ВКонтакте", "Одноклассники", "РБК", "Яндекс" и других ресурсы. Организация также призывает главу украинского государства....
ura-inform 9:54:00 CEST
|
|
|