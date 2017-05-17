Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала президента Украины Петр Порошенко немедленно отменить запрет, который ограничивает работу интернет-ресурсов "ВКонтакте", "Одноклассники", "РБК", "Яндекс" и других ресурсы. Организация также призывает главу украинского государства.... ura-inform 9:54:00 CEST