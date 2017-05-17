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17 Май 2017 г.

Human Rights Watch призвала Порошенко отменить блокировку российских сайтов

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала президента Украины Петр Порошенко немедленно отменить запрет, который ограничивает работу интернет-ресурсов "ВКонтакте", "Одноклассники", "РБК", "Яндекс" и других ресурсы. Организация также призывает главу украинского государства....

ura-inform 9:54:00 CEST

Human Rights: Порошенко нанес «удар по свободе слова»

vedomosti 12:24:00 CEST

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