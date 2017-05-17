СНБО: Пользователей не накажут за обход блокировки Руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров прокомментировал возможный обход блокировки. По его словам, пользователей и провайдеров не будут наказывать за использование инструкций по обходу блокировки подсанкционных российских сайтов, сообщает Громадское. telegraf-by 13:17:00 CEST Украинских юзеров не будут наказывать за посещение запрещенных соцсетей trud 17:53:00 CEST