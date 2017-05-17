Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что в страну прибыли два жителя Чечни, подвергавшиеся там преследованиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. "Могу подтвердить, что мы выдали визы двум приехавшим из Чечни, которые подверглись преследованиям из-за сексуальной ориентации", – сказал министр агентству BNS. telegraf-by 17:10:00 CEST