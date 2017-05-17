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17 Май 2017 г.
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Литва предоставила убежище двум геям из Чечни
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что в страну прибыли два жителя Чечни, подвергавшиеся там преследованиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. "Могу подтвердить, что мы выдали визы двум приехавшим из Чечни, которые подверглись преследованиям из-за сексуальной ориентации", – сказал министр агентству BNS.
telegraf-by 17:10:00 CEST
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