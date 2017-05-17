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17 Май 2017 г.

Литва предоставила убежище двум геям из Чечни

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что в страну прибыли два жителя Чечни, подвергавшиеся там преследованиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. "Могу подтвердить, что мы выдали визы двум приехавшим из Чечни, которые подверглись преследованиям из-за сексуальной ориентации", – сказал министр агентству BNS.

telegraf-by 17:10:00 CEST

В Вильнюсе заявили, что двум геям из Чечни предоставили убежище в Литве

life 18:12:00 CEST

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