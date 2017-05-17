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17 Май 2017 г.
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Правительство РФ определило организации с правом присуждать ученые степени
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о формировании перечня научных и образовательных организаций, которым предоставляется право самостоятельно присуждать ученые степени. Как передает ER.RU, в частности, организация должна иметь один или более диссертационных советов, а также не....
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