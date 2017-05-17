Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о формировании перечня научных и образовательных организаций, которым предоставляется право самостоятельно присуждать ученые степени. Как передает ER.RU, в частности, организация должна иметь один или более диссертационных советов, а также не.... regions 14:22:00 CEST