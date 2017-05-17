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17 Май 2017 г.

ЦБ рассказал о нарушениях крупнейших страховщиков по продаже электронных ОСАГО

Центробанк рассказал, что выявил нарушения крупнейших страховщиков по продаже электронных полисов ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности ред. передает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Владимира Чистюхина. По его словам, регулятор проверил двенадцать крупнейших страховщиков.

novayagazeta 18:16:00 CEST

ЦБ выявил нарушения у крупнейших страховщиков по продаже электронных ОСАГО

vedomosti 19:48:00 CEST

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