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17 Май 2017 г.
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Дефицит бюджета РФ в январе-апреле составил 1,9% ВВП
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Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-апреле 2017 года, по предварительной оценке Минфина, исполнен с дефицитом 511,1 млрд рублей, или 1,9% ВВП, говорится в сообщении министерства. Объем ВВП РФ в январе-апреле составил 26 трлн 833,9 млрд рублей. Первичный дефицит составил 273,4 млрд рублей, или 1,0% ВВП.
interfax-ru 5:04:00 CEST
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