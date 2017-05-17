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17 Май 2017 г.

Дефицит бюджета РФ в январе-апреле составил 1,9% ВВП  ar  fa

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-апреле 2017 года, по предварительной оценке Минфина, исполнен с дефицитом 511,1 млрд рублей, или 1,9% ВВП, говорится в сообщении министерства. Объем ВВП РФ в январе-апреле составил 26 трлн 833,9 млрд рублей. Первичный дефицит составил 273,4 млрд рублей, или 1,0% ВВП.

interfax-ru 5:04:00 CEST

Минфин предложил снизить дефицит бюджета в 2017 году с 3,2 до 2,1% ВВП

vedomosti 15:14:00 CEST

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