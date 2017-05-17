Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-апреле 2017 года, по предварительной оценке Минфина, исполнен с дефицитом 511,1 млрд рублей, или 1,9% ВВП, говорится в сообщении министерства. Объем ВВП РФ в январе-апреле составил 26 трлн 833,9 млрд рублей. Первичный дефицит составил 273,4 млрд рублей, или 1,0% ВВП. interfax-ru 5:04:00 CEST