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17 Май 2017 г.

РБК после продажи могут объединить с КП и газетой Metro

Группа ЕСН изучает перспективы синергии холдинга РБК с другими медиаактивами, заявил владелец группы ЕСН Григорий Березкин, передает По его словам, группа может создать единый медиахолдинг, объединив все активы. Среди медиаактивов, которыми владеет Березкин издательский дом Комсомольская правда и ежедневная газета Metro.

gazeta-ru 14:22:00 CEST

Березкин намерен создать единый медиахолдинг в случае покупки РБК

vedomosti 12:24:00 CEST

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