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17 Май 2017 г.
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РБК после продажи могут объединить с КП и газетой Metro
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Группа ЕСН изучает перспективы синергии холдинга РБК с другими медиаактивами, заявил владелец группы ЕСН Григорий Березкин, передает По его словам, группа может создать единый медиахолдинг, объединив все активы. Среди медиаактивов, которыми владеет Березкин издательский дом Комсомольская правда и ежедневная газета Metro.
gazeta-ru 14:22:00 CEST
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