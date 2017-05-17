РБК после продажи могут объединить с КП и газетой Metro Группа ЕСН изучает перспективы синергии холдинга РБК с другими медиаактивами, заявил владелец группы ЕСН Григорий Березкин, передает По его словам, группа может создать единый медиахолдинг, объединив все активы. Среди медиаактивов, которыми владеет Березкин издательский дом Комсомольская правда и ежедневная газета Metro. gazeta-ru 14:22:00 CEST Березкин намерен создать единый медиахолдинг в случае покупки РБК vedomosti 12:24:00 CEST

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