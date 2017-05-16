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16 Май 2017 г.
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Марии Шараповой отказали в участии на «Ролан Гаррос»
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Организаторы Ролан Гаррос отказались выдать специальное приглашение (wild card) российской теннисистке Марии Шараповой как в основную сетку, так и в квалификацию. Об этом на онлайн-конференции сообщил глава Федерации тенниса Франции Бернард Джудичелли. Wild card можно давать теннисистам, которые возвращаются на корт после травмы.
novayagazeta 20:51:00 CEST
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