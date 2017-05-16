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16 Май 2017 г.

Марии Шараповой отказали в участии на «Ролан Гаррос»

Организаторы Ролан Гаррос отказались выдать специальное приглашение (wild card) российской теннисистке Марии Шараповой как в основную сетку, так и в квалификацию. Об этом на онлайн-конференции сообщил глава Федерации тенниса Франции Бернард Джудичелли. Wild card можно давать теннисистам, которые возвращаются на корт после травмы.

novayagazeta 20:51:00 CEST

Тарпищев назвал неправильным решение "Ролан Гаррос" по Шараповой

rg 20:38:00 CEST

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