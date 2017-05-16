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16 Май 2017 г.

Постпред США при ООН призвала Россию свергнуть Асада

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли опубликовала письменное заявление, в котором обратилась к России с призывом выступить против сирийского лидера Башара Асада вместе с западными странами, передает По ее словам, власти Сирии совершают преступления против человечности, и частично ответственность за это несут Иран и Россия.

izvestia-ru 1:07:00 CEST

Постпред США при ООН призвала Россию признать "ужасы сирийского режима"

newsru 7:46:00 CEST

Постпред США при ООН призвала Россию вместе выступить против Асада

vz 8:18:00 CEST

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