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16 Май 2017 г.
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Постпред США при ООН призвала Россию свергнуть Асада
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли опубликовала письменное заявление, в котором обратилась к России с призывом выступить против сирийского лидера Башара Асада вместе с западными странами, передает По ее словам, власти Сирии совершают преступления против человечности, и частично ответственность за это несут Иран и Россия.
izvestia-ru 1:07:00 CEST
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