Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли опубликовала письменное заявление, в котором обратилась к России с призывом выступить против сирийского лидера Башара Асада вместе с западными странами, передает По ее словам, власти Сирии совершают преступления против человечности, и частично ответственность за это несут Иран и Россия. izvestia-ru 1:07:00 CEST