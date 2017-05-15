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15 Май 2017 г.
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20:15 Разработчики констатировали «смерть» формата MP3
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Разработчики музыкального формата MP3 из Института интегральных схем общества Фраунгофера в Германии объявили об истечении сроков патентов на формат. Это произошло в конце апреля нынешнего года, сообщается на официальном сайте. В связи с этим были прекращены сборы лицензионных отчислений с производителей устройств и программного обеспечения.
rosbalt 20:01:00 CEST
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