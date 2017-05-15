В больнице норвежского Тромсе скончался российский гражданин. В прошлом месяце он и еще несколько человек провались под лед на острове Шпицберген. Мужчина, который в качестве гида сопровождал соотечественников, был госпитализирован с сильнейшим переохлаждением. "Пациент, россиянин, скончался в ночь на понедельник", - сообщает ТАСС. rosbalt 15:48:00 CEST