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15 Май 2017 г.

16:39 На Шпицбергене умер гид, провалившийся под лед в составе группы россиян

В больнице норвежского Тромсе скончался российский гражданин. В прошлом месяце он и еще несколько человек провались под лед на острове Шпицберген. Мужчина, который в качестве гида сопровождал соотечественников, был госпитализирован с сильнейшим переохлаждением. "Пациент, россиянин, скончался в ночь на понедельник", - сообщает ТАСС.

rosbalt 15:48:00 CEST

Провалившийся под лед на Шпицбергене российский гид умер в больнице

lenta 16:19:00 CEST

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