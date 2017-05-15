|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
15 Май 2017 г.
|
|
18:20 Более 10 человек в Баварии пострадали при взрыве на заводе
|
Мощный взрыв прогремел в немецком городе Эльтманн в Баварии на фабрике концерна Schaeffler, который занимается производством запчастей и составляющих для автомобилей. Об этом сообщает издание издание Stuttgarter Zeitung. По последним данным, пострадали 13 сотрудников завода, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.
rosbalt 17:56:00 CEST
|
|
|
|