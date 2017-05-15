18:20 Более 10 человек в Баварии пострадали при взрыве на заводе Мощный взрыв прогремел в немецком городе Эльтманн в Баварии на фабрике концерна Schaeffler, который занимается производством запчастей и составляющих для автомобилей. Об этом сообщает издание издание Stuttgarter Zeitung. По последним данным, пострадали 13 сотрудников завода, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. rosbalt 17:56:00 CEST Более 10 человек в Баварии пострадали при взрыве на заводе kazpravda 20:02:00 CEST

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