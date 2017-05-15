Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в ходе лекции в Лондоне рассказал о своем опыте сноса пятиэтажек в Москве. По его словам, при нем никаких протестов по этому вопросу не было. Выступая с лекцией в Пушкинском доме в Лондоне, Лужков высказал свое мнение по поводу дискуссии по сносу пятиэтажек в Москве, сообщает издание Russian Gap . rbc 17:34:00 CEST