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15 Май 2017 г.

Лужков рассказал о своем опыте сноса пятиэтажек без акций протеста

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в ходе лекции в Лондоне рассказал о своем опыте сноса пятиэтажек в Москве. По его словам, при нем никаких протестов по этому вопросу не было. Выступая с лекцией в Пушкинском доме в Лондоне, Лужков высказал свое мнение по поводу дискуссии по сносу пятиэтажек в Москве, сообщает издание Russian Gap .

rbc 17:34:00 CEST

Юрий Лужков рассказал как без протестов сносил пятиэтажки в Москве

kommersant 21:39:00 CEST

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