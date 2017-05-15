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15 Май 2017 г.

Прокуратура изучит четыре версии массовой гибели дельфинов в Черном море

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура рассмотрит четыре возможные причины массовой гибели дельфинов в акватории Черного моря у Новороссийска. Об этом агентству сообщил прокурор Максим Черный. Интерфакс Только сегодня [15 мая] в море обнаружены тела еще трех морских млекопитающих, отметил он.

rbc 16:00:00 CEST

Прокуратура назвала предварительные причины массовой гибели дельфинов в Новороссийске

yuga 15:44:00 CEST

Прокуратура расследует массовую гибель дельфинов возле Новороссийска

polit 17:53:00 CEST

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