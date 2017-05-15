Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура рассмотрит четыре возможные причины массовой гибели дельфинов в акватории Черного моря у Новороссийска. Об этом агентству сообщил прокурор Максим Черный. Интерфакс Только сегодня [15 мая] в море обнаружены тела еще трех морских млекопитающих, отметил он. rbc 16:00:00 CEST