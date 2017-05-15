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15 Май 2017 г.
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Губернатор Петербурга рассказал об отсутствии заявки на передачу Исаакия РПЦ
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Заявка о передаче здания Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) в правительство Санкт-Петербурга не поступала. Эта информация содержится в ответе губернатора Георгия Полтавченко на запрос группы оппозиционных депутатов Законодательного собрания, опубликованном на....
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