Заявка о передаче здания Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) в правительство Санкт-Петербурга не поступала. Эта информация содержится в ответе губернатора Георгия Полтавченко на запрос группы оппозиционных депутатов Законодательного собрания, опубликованном на.... newsru 18:16:00 CEST