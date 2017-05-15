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15 Май 2017 г.
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В ЦБ поведали о живущих при низкой инфляции 80 процентах россиян
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Многие регионы России живут в условиях инфляции близкой к целевому показателю в четыре процента, а 80 процентов населения — в условиях низкой инфляции. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев, передает «Инфляция снижается достаточно однородно по регионам.
lenta 14:49:00 CEST
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