Main Menu

News language and date

Analysis over time

15 Май 2017 г.

В ЦБ поведали о живущих при низкой инфляции 80 процентах россиян

Многие регионы России живут в условиях инфляции близкой к целевому показателю в четыре процента, а 80 процентов населения — в условиях низкой инфляции. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев, передает «Инфляция снижается достаточно однородно по регионам.

lenta 14:49:00 CEST

ЦБ: Инфляция в России никогда не будет составлять ровно 4 процента

rg 14:52:00 CEST

ЦБ РФ: 80 процентов россиян живут в условиях низкой инфляции

tatar-inform 15:13:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Игоря Дмитриева (1)

Минэкономразвития Максим Орешкин (1)

Игорь Дмитриев (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.