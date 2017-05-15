Запрет будет распространяться на органы местного самоуправления и коммунальные учреждения. Власти Киева планируют отказаться от российского программного обеспечения и внедрить собственное. Соответствующий проект решения был принят в понедельник на заседании комиссии горсовета украинской столицы. izvestia-ru 19:03:00 CEST