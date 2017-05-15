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15 Май 2017 г.
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Власти Киева хотят отказаться от российского программного обеспечения
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Запрет будет распространяться на органы местного самоуправления и коммунальные учреждения. Власти Киева планируют отказаться от российского программного обеспечения и внедрить собственное. Соответствующий проект решения был принят в понедельник на заседании комиссии горсовета украинской столицы.
izvestia-ru 19:03:00 CEST
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