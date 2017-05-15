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15 Май 2017 г.

Власти Киева хотят отказаться от российского программного обеспечения

Запрет будет распространяться на органы местного самоуправления и коммунальные учреждения. Власти Киева планируют отказаться от российского программного обеспечения и внедрить собственное. Соответствующий проект решения был принят в понедельник на заседании комиссии горсовета украинской столицы.

izvestia-ru 19:03:00 CEST

Украина планирует отказаться от российского программного обеспечения

fontanka 22:20:00 CEST

Власти Киева решили отказаться от российской электроники и программного обеспечения

vedomosti 19:43:00 CEST

Киев попытается отказаться от российского программного обеспечения

life 18:35:00 CEST

Власти Киева намерены отказаться от российского ПО и заметить его украинским

interfax-ua-ru 18:15:00 CEST

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