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15 Май 2017 г.
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Число ВИЧ-инфицированных в России за год увеличилось более чем на 5%
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Половой способ передачи заболевания в 2016 году вышел на первое место. «Число зараженных ВИЧ-инфекцией по России в 2016 году выросло на 5,3%. Ситуация продолжает ухудшаться», — сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.
izvestia-ru 15:00:00 CEST
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