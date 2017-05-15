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15 Май 2017 г.

Число ВИЧ-инфицированных в России за год увеличилось более чем на 5%

Половой способ передачи заболевания в 2016 году вышел на первое место. «Число зараженных ВИЧ-инфекцией по России в 2016 году выросло на 5,3%. Ситуация продолжает ухудшаться», — сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

izvestia-ru 15:00:00 CEST

Число новых случаев ВИЧ в России резко снизилось в 2016 году

izvestia-ru 16:01:00 CEST

Сведения центра СПИД и Минздрава о новых больных ВИЧ разошлись почти на 17 тысяч человек

newsru 17:08:00 CEST

Количество ВИЧ-инфицированных в России за год выросло на 100 тысяч

svobodanews 16:57:00 CEST

В России за год стало на 100 тысяч больше ВИЧ-инфицированных

novayagazeta 16:00:00 CEST

За прошлый год число ВИЧ-инфицированных в России увеличилось на 5%

kp 16:20:00 CEST

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