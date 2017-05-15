Половой способ передачи заболевания в 2016 году вышел на первое место. «Число зараженных ВИЧ-инфекцией по России в 2016 году выросло на 5,3%. Ситуация продолжает ухудшаться», — сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский. izvestia-ru 15:00:00 CEST