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15 Май 2017 г.

Фейковой новостью назвали в Collemassari заявку на бренд Dimon

Появившееся в базе Роспатента заявление написано от имени несуществующего лица, заявили в итальянской винодельческой компании. Фейком и «глупой игрой» назвал публикацию в базе Роспатента заявки на регистрацию бренда Dimon якобы от совладелицы Collemassari Марии Ирис коммерческий директор итальянской винодельческой компании Мартен Лееревельд.

izvestia-ru 18:05:00 CEST

В Роспатент поступили документы о регистрации винного бренда Dimon

newsru 18:16:00 CEST

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