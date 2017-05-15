Фейковой новостью назвали в Collemassari заявку на бренд Dimon Появившееся в базе Роспатента заявление написано от имени несуществующего лица, заявили в итальянской винодельческой компании. Фейком и «глупой игрой» назвал публикацию в базе Роспатента заявки на регистрацию бренда Dimon якобы от совладелицы Collemassari Марии Ирис коммерческий директор итальянской винодельческой компании Мартен Лееревельд. izvestia-ru 18:05:00 CEST В Роспатент поступили документы о регистрации винного бренда Dimon newsru 18:16:00 CEST