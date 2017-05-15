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15 Май 2017 г.
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Фейковой новостью назвали в Collemassari заявку на бренд Dimon
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Появившееся в базе Роспатента заявление написано от имени несуществующего лица, заявили в итальянской винодельческой компании. Фейком и «глупой игрой» назвал публикацию в базе Роспатента заявки на регистрацию бренда Dimon якобы от совладелицы Collemassari Марии Ирис коммерческий директор итальянской винодельческой компании Мартен Лееревельд.
izvestia-ru 18:05:00 CEST
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