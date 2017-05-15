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15 Май 2017 г.
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В СБУ рассказали о причастности организации Азарова к организации протестов в Ривно
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Организаторами акции протеста под зданием Ривненской областной государственной администрацией был лидер т.н. украинской праворадикальной организации "Наждак" Николай Дульский и организация "Комитет спасения Украины" экс-премьера Николая Азарова, заявляет глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
interfax-ua-ru 11:11:00 CEST
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