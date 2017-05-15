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15 Май 2017 г.

Регламентный комитет рекомендовал Раде рассмотреть сложение мандата Артеменко

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады утвердил проект постановления о досрочном прекращении полномочий внефракционного народного депутата Андрея Артеменко и рекомендовал парламентариям рассмотреть его в сессионном зале. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина",....

interfax-ua-ru 16:13:00 CEST

Рада готовится рассматривать лишение Артеменко мандата

ura-inform 10:51:00 CEST

Автор плана аренды Крыма заявил о запрете въезда на Украину

rbc 21:51:00 CEST

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