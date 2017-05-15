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15 Май 2017 г.
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Регламентный комитет рекомендовал Раде рассмотреть сложение мандата Артеменко
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Комитет по вопросам регламента Верховной Рады утвердил проект постановления о досрочном прекращении полномочий внефракционного народного депутата Андрея Артеменко и рекомендовал парламентариям рассмотреть его в сессионном зале. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина",....
interfax-ua-ru 16:13:00 CEST
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