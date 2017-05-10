В Омской области прокуратура и Следственный комитет проверяют сообщения местных СМИ о дорожной яме, якобы засыпанной осколками разбитой мемориальной плиты с именами погибших в Великой Отечественной войне. 9 мая в социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии из поселка Кормиловка, на которых.... svobodanews 12:50:00 CEST