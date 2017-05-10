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10 Май 2017 г.

В Омской области табличкой с именами погибших засыпали яму на дороге

В Омской области прокуратура и Следственный комитет проверяют сообщения местных СМИ о дорожной яме, якобы засыпанной осколками разбитой мемориальной плиты с именами погибших в Великой Отечественной войне. 9 мая в социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии из поселка Кормиловка, на которых....

svobodanews 12:50:00 CEST

СК заинтересовался данными о дорожной яме в Омске с осколками мемориальной плиты

life 8:28:00 CEST

СК проверит сообщения о засыпке дорожной ямы осколками мемориала героям войны

novayagazeta 15:02:00 CEST

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