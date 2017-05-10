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10 Май 2017 г.
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В Омской области табличкой с именами погибших засыпали яму на дороге
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В Омской области прокуратура и Следственный комитет проверяют сообщения местных СМИ о дорожной яме, якобы засыпанной осколками разбитой мемориальной плиты с именами погибших в Великой Отечественной войне. 9 мая в социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии из поселка Кормиловка, на которых....
svobodanews 12:50:00 CEST
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