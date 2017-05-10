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10 Май 2017 г.
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19:03 Супруга главы Крыма за год увеличила свои доходы в десять раз
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На портале правительства Республики Крым опубликованы сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главы региона, председателя совета министров республики Сергея Аксенова с 1 января по 31 декабря 2016 года. За 2016 год Сергей Аксенов получил доходов на 87% больше, чем в 2015 году.
rosbalt 18:31:00 CEST
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