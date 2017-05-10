На портале правительства Республики Крым опубликованы сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главы региона, председателя совета министров республики Сергея Аксенова с 1 января по 31 декабря 2016 года. За 2016 год Сергей Аксенов получил доходов на 87% больше, чем в 2015 году. rosbalt 18:31:00 CEST