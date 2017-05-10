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10 Май 2017 г.

19:03 Супруга главы Крыма за год увеличила свои доходы в десять раз

На портале правительства Республики Крым опубликованы сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главы региона, председателя совета министров республики Сергея Аксенова с 1 января по 31 декабря 2016 года. За 2016 год Сергей Аксенов получил доходов на 87% больше, чем в 2015 году.

rosbalt 18:31:00 CEST

Аренда помещения до 350 кв.м, 1 500 тг.

azh 19:58:00 CEST

Доходы главы Крыма за год выросли почти вдвое, а его супруги - почти в 10 раз

newsru 15:20:00 CEST

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